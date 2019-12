"Corupția slabește statul, erodeaza instituțiile și genereaza un regres al societații, in ansamblul sau. Acest flagel submineaza democrația și statul de drept, conduce la incalcari ale drepturilor omului, susține rețele de criminalitate organizata, distorsioneaza piețe și, in final, scade calitatea vieții cetațenilor. Corupția afecteaza cele mai vulnerabile categorii sociale, ține comunitațile sarace captive intr-un cerc vicios, franeaza dezvoltarea și reduce capacitatea statului de a oferi cele mai bune servicii celor pe care ii slujește”, se arata in mesajul președintelui Klaus Iohannis.