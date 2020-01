Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis continua miercuri vizita pe care o efectueaza in Israel, el urmand sa aiba o intrevedere cu liderul Aliantei Albastru&Alb din Israel, Binyamin (Benny) Gantz. Tot miercuri, seful statului va participa…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat omologului sau israelian, Reuven Rivlin, o invitatie de a efectua o vizita in Romania in acest an, iar el a acceptat. Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere bilaterala cu presedintele Statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o intrevedere bilaterala cu Presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, in marja participarii la Forumul liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, care se desfasoara la Ierusalim in perioada 22-23 ianuarie 2020.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, de omologul sau israelian, Reuven Rivlin, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in Israel.Primirea a avut loc la resedinta oficiala a presedintelui Statului Israel - Beit HaNassi din Ierusalim. Citește și: Numire controversata facuta…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe, marti, vizita in Israel, urmand sa aiba o intalnire cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin, conform agerpres.ro. Seful statului efectueaza pana joi vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de marti pana joi, o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau…

- Procurorul general al Israelului Avichai Mandelblit urmeaza sa anunte joi, la ora locala 19.30 (si ora Romaniei), daca il inculpa sau nu pe premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu, suspectat de coruptie in mai multe dosare, a anuntat intr-un comunicat Ministerul israelian al Justitiei, relateaza…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a mandatat joi Parlamentul sa gaseasca un ales care sa scoata Israelul dintr-un impas politic inedit in contextul in care Benjamin Netanyahu si Benny Gantz nu au reusit sa formeze un guvern, la doua luni dupa cel de-al doilea tur de scrutin organizat intr-un an,…