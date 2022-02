Klaus Iohannis condamnă agresiunea Rusiei: „Trebuie să suporte consecințele acestui act profund ilegal” Klaus Iohannis a reacționat la intervenția militara a Rusiei in Ucraina. Președintele „condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei”, se arata intr-un comunicat transmis vineri dimineața. Iata comunicatul integral transmis de administrația prezidențiala: „Aceasta conduita, care urmeaza recunoașterii ilegale de catre Federația Rusa a „independenței” autoproclamatelor republici separatiste din Donețk și Luhansk, parți componente ale Ucrainei, reprezinta o noua incalcare flagranta a principiilor de drept internațional, in mod special a suveranitații și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

