"Cred ca suntem cu totii de acord ca regiunea Marii Negre are o greutate aparte in ecuatia de securitate la nivel international. Regiunea Marii Negre se afla la intersectia Vecinatatilor Estice si Sudice ale NATO si ale UE – cu amenintarile, riscurile si provocarile specifice: conflicte regionale inghetate sau active, noi amenintari de natura cibernetica, hibrida si terorista, migratie ilegala. You name it, we have it. Toate acestea trebuie abordate in mod coordonat si coerent, ceea ce reprezinta in sine deja o provocare. In prezent, o amenintare importanta la adresa securitatii europene este…