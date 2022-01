Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a laudat miercuri, în fața ambasadorilor straini la București, noua coaliție PNL-PSD, spunând ca "la finalul anului trecut clasa politica din România a dovedit maturitate democratica"."La finalul anului trecut, clasa politica din România a dovedit…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca in pofida "efortul urias" din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El aminteste ca, la…