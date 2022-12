Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au avut convorbiri tete-a-tete si oficiale la finalul carora au sustinut declaratii de presa comune. Romania apartine spatiului Schengen, a declarat presedintele…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca cel mai probabil in cadrul reuniunii de joi a Consiliului European va exista un „schimb de opinii” cu privire la actuala situatie privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, informeaza Agerpres . „Cred ca este foarte pozitiv ca…

- Președintele Klaus Iohannis și cancelarul austriac - Karl Nehammer au stat, miercuri, fața in fața, intr-o intalnire oficiala, dupa eșecul aderarii țarii noastre la Schengen. Inainte de summitul de joi, de la Bruxelles, Klaus Iohannis a facut apel la calm: romanii nu trebuie sa ii boicoteze pe austrieci.Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea Consiliului European in cadrul careia va ridica si tema aderarii Romaniei la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va ridica tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen in Consiliul European. „Voi ridica tema Schengen. (…) Este o data foarte clar ca noi, romanii, dorim sa fim parte in spatiul Schengen. Integrarea in Schengen ramane obiectiv principal”, a spus seful…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…

- Un plan „decent” de economisire a energiei este o idee buna și nu ar fi rau sa fie pusa in practica, dupa cum declara președintele Klaus Iohannis, care a mai declarat ca e nevoie și de masuri prin care prețul energiei sa fie redus la nivel european. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca…