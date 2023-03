Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca pentru aderarea la Euro nu se poate fixa, in acest moment, un termen clar pentru ca Romania inca nu indeplinește multe dintre criteriile necesare. Președintele Romaniei a mai spus ca actualele crize prin care trec Romania și Europa complica situația și ca ar fi riscant,…

- Intrarea Romaniei in zona euro va avea soarta intrarii in Schengen! E concluzia simpla care se desprinde din declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis, la Consiliul European. Presa l-a intrebat daca Romania ar putea intra in zona euro din 2026, insa Iohannis a spus ca orice termen e inutil!Iata…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu”. „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova”,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Dezrobirii Romilor, prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale in cadrul evenimentului „Romi pentru Romania”, in care arata ca este ”un prilej de…

- Timișoara intra oficial, in weekend-ul 17-19 februarie 2023, in anul Capitalei Culturale. O ceremonie de gala este programata vineri, iar marele absent al evenimentului este președintele Klaus Iohannis, fost primar al Sibiului, singurul oraș Capitala Culturala Europeana din Romania.

- "Romania nu e sursa de migrație și nu e țara de tranzit, știm sa ne protejam granițele", a declarat Klaus Iohannis, inaintea participarii la Consiliul European. El a subliniat ca "nu trebuie sa se confunde migrația cu Schengen", deși "unele state" fac legatura intre cele doua. "Vom gasi soluțiile cele…

- Veste majora pentru toți parinții din Romania și persoanele care se pregatesc sa aiba copii. Potrivit unui act normativ promulgat de catre președintele Klaus Iohannis, situația se va schimba. Ce nu vor mai avea voie sa faca de acum incolo? Anunțul este oficial, iata despre ce este vorba, de fapt. Ce…