- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, azi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au vorbit despre situația din Ucraina și despre sancțiuni dure pentru Rusia, in special in…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a gasit soluția pentru producatorii romani de mobila, care au ramas fara clienți in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei: acum ii indruma catre potențiali cumparatori in Kazahstan, țara care in care Putin trimisese trupe chiar inainte…

- Australia a anuntat vineri ca va impune sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si familiei sale, precum si impotriva a 22 de "propagandisti si agenti ai dezinformarii rusi" din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita sambata, la ora 16.00, tabara mobila pentru refugiati de la Siret, a anuntat Administratia Prezidentiala. Peste 1,2 milioane de oameni au fugit din Ucraina in tarile vecine de cand Rusia si-a lansat invazia la scara larga pe 24 februarie, potrivit cifrelor Natiunilor…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, vineri, impreuna cu alți lideri NATO, cu președintele american Joe Biden, intr-o teleconferința pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. Președintele a scris, intr-un mesaj pe Twitter, in urma discuției, ca „trebuie sa ne demonstram…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru…