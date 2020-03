Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca deocamdata, virusul se manifesta ca o gripa mai slaba, aproximativ 10% dintre cazuri se agraveaza. Cat de pregatita este Romania in cazul in care va fi depașit numarul de locuri ATI și al echipamentelor specifice unde se poate susține viața acestor oameni?Absolventa de jurnalism in Statele…

- Comisia Europeana (CE) si statele membre UE vor aborda modalitatile de actiune coordonata in eventualitatea unor masuri la frontierele din interiorul Uniunii Europene din cauza coronavirusului COVID-19, dar orice decizie de acest fel a unui stat membru va trebui notificata cu cel putin patru saptamani…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discuțiile au avut ca baza propunerea revizuita de document de negociere (Negotiating-box), prezentata, in pregatirea reuniunii, de catre Președintele Consiliului European, Charles Michel. Negocierile au fost intense, derulandu-se, in runde…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, incepand din 20 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, unde se va discuta despre Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 si se va incerca obtinerea unui acord intre statele membre privind…

- Subiectul aflat pe agenda de discuții de la Bruxelles este cel referitor la Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Obiectivul reuniunii este obținerea unui acord intre statele membre privind viitorul buget al Uniunii, pe baza propunerii prezentate la data de 14…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, la intalnirea cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, ca noul buget multianual al Uniunii Europene trebuie sa satisfaca nevoile diferite de dezvoltare si convergenta ale statelor membre si sa sprijine noile obiective asumate la nivel…

- Anul 2019 a fost marcat de inceperea unui nou ciclu institutional la nivelul Uniunii Europene, avand loc schimbari in principalele institutii - Consiliul European, Parlamentul European, Comisia Europeana si Banca Centrala Europeana. Dupa alegerile europarlamentare din 23-26 mai, atentia la Bruxelles…