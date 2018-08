Klaus Iohannis: Cercetarea, sabotată constant din interese politice Așa cum a fost deja subliniat de reprezentanți ai cercetatorilor și ai mediului universitar, proiectul conține prevederi care pun in pericol calitatea și independența cercetarii din Romania și risca sa blocheze procesele de europenizare și internaționalizare ale acesteia, cu impact negativ asupra performanței in inovare și asupra competitivitații economice și bunastarii sociale, se arata intr-un comuncat al Administrației Prezidențiale primit la redacție. Principalele efecte directe ale propunerii de ordonanța sunt: deprofesionalizarea managementului in cercetare, reducerea transparenței… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

