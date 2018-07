Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiada Internationala de Matematica, care se desfasoara in perioada 3 - 14 iulie, reprezinta cea mai veche si mai prestigioasa competitie din domeniul stiintelor adresata elevilor de liceu, prima editie avand loc in Romania in anul 1959, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, prin organizarea…

- Fiul președintelui sirian Bashar al-Assad va veni la Cluj. Va participa la Olimpiada Internaționala de Matematica de luna viitoare. Este pentru a șasea oara cand Romania gazduiește acest concurs.

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.Surse…

- Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, se va numara printre participantii la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, conform unor surse locale. Olimpiada va fi o adevarata provocare logistica avand in vedere ca in capitala Ardealului se vor deplasa si echipe…

- Fiul lui Bashar al-Assad participa la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj. Hafez, in varsta de 16 ani, a fost inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate. ”Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, va participa ca si…

- Surse locale au declarat luni, corespondentului MEDIAFAX, ca Hafez al –Assad a fost prezent si anul trecut la Olimpiada Internationala de Matematica la editia gazduita de orasul brazilian Rio de Janeiro.”Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, va participa ca si…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.