Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala observa, duminica seara, victoria zdrobitoare a lui Klaus Iohannis in fața contracandidatei sale Viorica Dancila și promisiunile președintelui de a reintoarce țara la normalitate și la lupta anticorupție abandonata de PSD. Jurnaliștii straini noteaza insa prezența redusa la urne,…

- Exit poll-ul Curs-Avangarde il da caștigator absolut pe Klaus Iohannis cu 64,8%, in vreme ce Viorica Dancila a obținut doar 35,2%. Exit poll-ul Curs-Avangarde, pentru ora 19:30, arata ca in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, Klaus Iohannis a obtinut 64,8%, in timp ce Viorica Dancila a primit…

- Atmosfera la sediul central al PNL, duminica, in ziua scrutinului, a fost una linistita, lipsita de emotii pentru candidatul liberalilor la prezidentiale, actualul sef al statului, Klaus Iohannis. Iohannis...

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Atmosfera la sediul central al PNL, duminica, in ziua scrutinului, a fost una linistita, lipsita de emotii pentru candidatul liberalilor la prezidentiale, actualul sef al statului,...

- Atmosfera la sediul central al PNL, duminica, in ziua scrutinului, a fost una linistita, lipsita de emotii pentru candidatul liberalilor la prezidentiale, actualul sef al statului, Klaus Iohannis. Iohannis a venit de doua ori, in cursul zilei, la sediul PNL. Inainte de sosirea presedintelui…

- Faptul ca vom avea o finala a alegerilor prezidențiale din care nu va lipsi Klaus Iohannis a devenit deja o certitudine. Nimeni nu pune la indoiala acest lucru, nici macar principalii adversari ai președintelui. In aceste condiții, atenția principala este canalizata acum catre principalii candidați…

- Deputatul USR Catalin Drula a publicat pe Facebook o numaratoare paralela a rezultatelor de la votul din Auckland, Noua Zeelanda. Potrivit acestuia, Dan Barna a obtinut 47,6% din voturi, Klaus Iohannis 27,2, fiind urmati la mare distanta de Viorica Dancila si Mircea Diaconu.

- Dorin Chirtoaca președintele PL și candidatul PL pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau a facut primele declaratii, dupa inchiderea sectiilor de vot."Moldova a intrat intr-o criza prounda, iar fața politica a picat mult.