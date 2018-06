Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o, sambata, pe Simona Halep, dupa ce aceasta a castigat primul sau turneu de Mare Slem din cariera, invingand-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, in finala turneului de la Roland Garros.

- Simona Halep va juca a treia finala la Roland Garros și iși va pastra locul 1 in ierarhia mondiala WTA. Halep s-a impus in fața lui Garbine Muguruza in doua seturi, caștigate 6-1, 6-4, dupa unul dintre cele mai bune meciuri din cariera romancei.

- Aflata pentru a patra oara in fața primului sau trofeu de Grand Slam din cariera, Simona Halep o va infrunta in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioana in 2017 la US Open, Stephens a invins-o in semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.