- Klaus Iohannis, mesaj catre Guvernul care se formeaza. Șeful Statului spune ca perioada incercarilor pentru economie nu s-a terminat, iar noul Guvern va avea și sarcina reluarii dialogului deschis, constructiv și orientat catre creșterea sustenabila a economiei. Mesajul președintelui Klaus Iohannis…

- Cresterea mortalitatii a dus la o marire a cifrei de afaceri la firmele de pompe funebre in 2021. Dupa cresterea deceselor, oamenii obisnuiti nu vorbesc despre mortalitate. Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor…

- Ponderea profitului din cifra de afaceri s-a mentinut constanta, profitul din exploatare reprezentand 8% din cifra totala de afaceri la companiile analizate in cercetare, confirma Topul National al Firmelor 2021, realizat de Camera e Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a organizat in Sala Ștefan Burcuș din sediul sau istoric, editia a XXVIII-a a TOPULUI FIRMELOR DIN BUCURESTI, eveniment aflat sub semnul promovarii excelentei in afaceri. La ceremonia de inmanare a premiilor au participat, alaturi de manageri…