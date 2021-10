Conform unor surse politice, Klaus Iohannis ar intentiona, in urma negocierilor de luni, sa-l propuna tot pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru. Adica tot pe premierul dat jos prin motiune de cenzura. Dac seful statului va face asta, atunci va incalca decizia Curtii Constitutionale din 2020, care a stabilit ca nu poate fi desemnat […] The post Klaus Iohannis, avertizat! Daca il propune tot pe Florin Citu ca premier, a incurcat-o! first appeared on Ziarul National .