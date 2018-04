Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a susținut un discurs, joi dimineața, in care a vorbit despre rolul Romaniei in NATO, dar și despre cum ar trebui sa arate protecția flancului estic. Șeful statului a reamintit ca Romania iși respecta angajamentul de a aloca 2% din PIB catre domeniul apararii. Din aceasta suma, o treime…

- Klaus Iohannis a susținut un discurs, joi dimineața, in care a vorbit despre rolul Romaniei in NATO, dar și despre cum ar trebui sa arate protecția flancului estic. Șeful statului a reamintit ca Romania iși respecta angajamentul de a aloca 2% din PIB catre domeniul apararii. Din aceasta suma, o treime…

- Reactia presedintelui Klaus Iohannis la operatiunea lansata in Siria Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Într-o prima reactie la operatiunea lansata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta în Siria, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca România ramâne solidara cu actiunile…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad.SONDAJ…

- Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European Presedintele României, Klaus Iohannis. Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European, care începe în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles. Pe agenda se afla si chestiuni legate de relatia Uniunii…

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin dupa realegerea in functie de presedinte al Rusiei. "Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 22 martie a.c., un mesaj in cadrul Conferintei de marcare a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright Romano-Americane in Romania. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Ligia Deca, Consilier de Stat - Departamentul Educatie si Cercetare. Va…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…