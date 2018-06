Klaus Iohannis: “Asta cu suspendarea vad ca devine un fel de obsesie publica”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, legat de decretul pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi, cerut de CCR, ca si saptamana aceasta este dedicata cititului motivarii Curtii, scrie Mediafax. Klaus Iohannis, despre decretul de revocare a lui Laurei Codruta Kovesi: Si ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, legat de decretul pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi, cerut de CCR, ca si saptamana aceasta este dedicata cititului motivarii Curtii. Presedintele a anuntat si saptamana trecuta faptul ca va citi motivarea Curtii pana o va intelege, dar ca va da un raspuns…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca ideea suspendarii sale din functie ”devine un fel de obsesie publica”, precizand ca nu se teme si ca, oricum, nu ia deciziile in functie de aceasta chestiune. ”Asta cu suspendarea vad ca devine un fel de obsesie publica. repet ca nu ma…

- Fara doar si poate, una dintre preocuparile la zi a PSD-ului este jumulirea lui Klaus Iohannis de atributii prezidentiale, si asta inclusiv cu concursul CCR. Adevarata problema nu este insa Iohannis, ci soarta institutiei prezidentiale. Klaus Iohannis este cel mai slab presedinte postdecembrist. Unul…

- In ziua in care liderii PSD sunt reuniti in sedinta, pentru a stabili detalii organizatorice ce tin de mitingul din 9 iunie, si cu o zi inainte sa se afle motivarea deciziei Curtii Constitutionale, in privinta sesizarii depuse de Guvern dupa refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe Lara Kovesi din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca, in ceea ce priveste suspendarea sefului statului, "mai exista undeva o farama de luciditate", pentru ca "lucrurile sa nu scape de sub control" referitor la un alt demers - suspendarea premierului Viorica Dancila. El a reafirmat luni ca suspendarea…

- Administrația Prezidențiala a facut publica scrisoarea adresata Comisiei de la Veneția prin care președintele Klaus Iohannis solicita un punct de vedere cu privire la pachetul de legi privind așa-zisa reforma a justiției.

- Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica…