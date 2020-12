Misiunea Speciala OSCE care s-a ocupat de monitorizarea alegerilor parlamentare din sancționeaza dur ieșirile publice ale președintelui Klaus Iohannis din campania electorala, pentru ca au adus un avantaj Partidului National Liberal. Președintele este acuzat ca prin exprimarea frecventa a preferințelor sale politice, a incalcat standardele internaționale și angajamentele luate pentru separarea clara intre stat și […] The post Klaus Iohannis, aspru criticat de OSCE pentru amestecul in alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .