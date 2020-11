Stiri pe aceeasi tema

- ​​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este invitat joi, de la ora 11.00, la interviurile HotNews LIVE. Este PSD-ul de acum altul decât PSD-ul lui Dragnea? Cât de responsabil este PSD pentru starea sistemului de sanatate din România care se chinuie sa faca fața crizei sanitare? Dar pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, 25 noiembrie a.c., ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa.STIRIPESURSE.RO va transmite in direct conferinta presedintelui, pe pagina de Facebook, si in format live text pe site.

- Cristian Tudor Popescu (CTP) a apreciat, marți, intr-un comentariu pe platforma Republica, ca ar fi mai ușor pentru președintele Klaus Iohannis daca PNL ar pierde alegerile parlamentare și n-ar mai face guvernul pentru ca șeful statului ar putea sa continue inca 4 ani „sa afuriseasca PSD in conferințe…

- CHIȘINAU, 9 nov – Sputnik. Fondul pentru Investiții Directe (RFPI) și Centrul Gamalei, vor lansa o campanie de informare in rețele de socializare cu privire la vaccinul rusesc “Sputnik V” impotriva coronavirusului, anunța RIA Novosti, cu referința la un comunicat al fondului. Campania va utiliza…

- Reclamele care sustin sau se opun legislatiei sau politicilor guvernamentale referitoare la vaccinuri, inclusiv pentru un vaccin destinat Covid-19, vor fi permise in continuare, a anuntat compania intr-o postare pe blog. Noua politica va fi implementata in urmatoarele cateva zile. Facebook, care are…

- Primarul ales al Constanței, Vergil Chițac, anunța ca va profesionaliza Primaria și ii va da afara pe cei care au incalcat legea și care nu și-au facut treaba. Chitac a facut precizarile pe pagina sa de Facebook, dupa ce, conform acestuia, au inceput sa circule fel de fel de informatii referitor la…

- Peste doar cateva zile, școlile se vor redeschide, iar elevii și profesorii vor trebui sa se reintoarca in unitațile de invațamant. In contextul pandemiei de coronavirus, mulți parinți, dar și multe cadre didactice cu probleme de sanatate cronice , iși fac griji cu privire la inceperea anului școlar…

- CHIȘINAU, 28 aug - Sputnik. Șeful statului a scris intr-o postare ca țara trece „prin provocari foarte puternice in acest an și de aceea avem nevoie mai mult ca oricand de binecuvantarea calugarilor”. „Acest sfarșit de saptamana il voi petrece in smerenie și rugaciune impreuna cu calugarii de…