Ultima sedinta de lucru a sefului statului cu membrii Guvernului a fost pe 14 ianuarie, printre subiectele de discutie fiind si campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prin care a fost stabilita modalitatea de lucru pentru ca in februarie si martie PNRR sa fie actualizat si apoi trimis la Comisia Europeana aentru a obtine aprobarea. De asemenea, bugetul pentru acest an urmeaza sa fie trimis in Parlament undeva…