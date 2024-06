Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA transmite ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-si retrage candidatura pentru functia de secretar general al NATO este un exemplu al angajamentului sau de a asigura unitatea si consensul in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis iși retrage candidatura la funcția de secretar general al NATO, iar Romania il va susține pe Mark Rutte. Decizia a fost luata, joi, in CSAT și anunțata printr-un comunicat de presa. Președintele Romaniei a informat ca i-a anunțat pe aliații din cadrul NATO, la sfarșitul saptamanii…

- Noua persoane si-au depus candidatura pentru presedintia USR, pana duminica seara, intre acestea fiind primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, deputatul Cristian Seidler si activistul Radu Hossu. De asemenea, unul dintre candati este din diaspora. Potrivit unor surse politice citate de News.ro,…

- In opinia majoritatii tarilor NATO, a sosit momentul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa se retraga, dupa doua luni de competitie pentru functia suprema in alianta, scrie POLITICO, in conditiile in care joi, la Praga, ministrii de externe din Alianta Nord-Atlantica se reunesc pentru a schita…

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, acuzat de coruptie și pus sub control judiciar cu interdictia de a exercita functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, si-a depus, miercuri, semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat de presedinte al Consiliului Judetean…

- Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL la Primaria Bucureștiului, a transmis vineri seara un mesaj pe Facebook in care-și ironizeaza contracandidații. „Practic, o sa intru in cartea recordurilor ca ca primul candidat retras care caștiga alegerile”, a scris Cirstoiu. „Hai ca m-au…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu intentioneaza sa isi retraga candidatura pentru functia de secretar general al NATO si nici sa negocieze o alta functie la nivel european. Chiar daca unii oficiali straini și-au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru aceasta pozitie, Iohannis…

- NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, a declarat, marti, la Bruxelles,…