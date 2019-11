Clipul video are sub zece secunde si in acesta apare Klaus Iohannis imbracat in geaca rosie, la protestele din Piata Universitatii.



Mesajul este scris cu majuscule: "HAI LA VOT! MIZA E CLARA - ORI EU ORI PSD. VOTEAZA!". EU ar putea sa insemne si Uniunea Europeana (E.U.).

In 22 ianuarie 2017, presedintele Klaus Iohannis a mers, imbracat cu o geaca rosie, la protestul din centrul Capitalei, din Piata Universitatii, la care participau mii de oameni, fata de legile privind gratierea si codurile penale.