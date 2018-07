Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la Targoviste, ca Iohannis „a facut tot ce era constitutional si legal” atunci cand a decis sa promulge modificarile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca PNL este coerent, unitar si in lupta cu PSD. Liderul liberal a fost intrebat daca a avut reactii din teritoriu, de la presedinti de organizatii sau de la simpli membri de partid, legate de recentele declaratii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce președintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruța Kovesi din fruntea DNA, ca șeful statului a a ales interesul Romaniei, in caz contrar exista riscul declanșarii unor tulburari sociale."Președintele a ales intre interesul personal ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, la Medias, ca il va sustine pe presedintele Klaus Iohannis in decizia pe care o va lua privind sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, insa precizeaza ca hotararea Curtii Constitutionale nu este opozabila presedintelui."PNL…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat atacuri extrem de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PSD spune ca Ludovic Orban nu este altceva decat ”o unealta jalnica”, adevaratul creier al demersului fiind…