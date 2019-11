Klaus Iohannis: Apărarea europeană trebuie îmbunătăţită. Un paralelism nu ar ajuta pe nimeni "Crearea unui paralelism cu NATO nu ar ajuta pe nimeni. Fiindca primul punct care ar deveni o vulnerabilitate: in cazul a ceva, cine comanda? NATO sau Europa? Si deja lucrurile ar incepe sa intre intr-o zona complicata. Deci eu sunt de parere: aparare europeana mult imbunatatita, industrie de aparare mult fortificata, modernizare. Dar sa ramana intr-o perfecta complementaritate cu NATO, si nu intr-un paralelism cu NATO. (...) O armata europeana in acest concept, de a fi independenta, dupa parerea mea nu este fezabila", a spus presedintele, in cadrul unei dezbateri cu jurnalisti si reprezentanti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

