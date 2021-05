Stiri pe aceeasi tema

- 15 mai este ziua in care se anunța o relaxare a masurilor in Romania. Vestea s-a raspandit rapid, iar acum subiectul trending pe toate rețelele sociale este legat de relxarea masurilor. Iar gluma ”originala” se invarte in jurul ideii de Ziua Relaxarii Naționale. Iți spunem asta ca sa nu crezi ca a fost…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…

- Legea initiata de Guvern vizeaza cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar prin marirea nivelului de remunerare si eliminarea unor constrangeri.Potrivit actului normativ, rezervistii voluntari beneficiaza de indemnizatie de instalare egala cu solda de functie, la…

- Romania a decis sa administreze vaccinul AstraZeneca tuturor persoanelor, indiferent de varsta. Anuntul a fost facut de Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV. Potrivit acestuia, EMA identifica o posibila reacție de cauzalitate cu formarea de cheaguri de sange. “Au fost analizate toate cazurile raportate.…

- Grupuri de oameni s-au strans astazi, 29 martie 2021, in fața Prefecturii din Alba Iulia, pentru a protesta impotriva masurilor anti-COVID impuse de Guvern. George Simion, liderul partidului AUR, si-a chemat sustinatorii sa participe, luni, la proteste fata de restrictiile impuse de autoritati pentru…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Vlad Voiculescu, Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Afacerilor Interne, Lucian Bode au susținut o conferința de presa dupa sedinta de Guvern in care s-au decis noile restrictii COVID-19. Secretarul Raed Arafat a facut urmatoarele…

- „Ne apropiem de o decizie, se discuta in toate forurile interesate. Bucureștiul este o zona foarte importanta pentru Romania și orice fel de masura este supervizata de Guvern.Daca este nevoie de masuri ferme pentru a proteja sanatatea oamenilor, exista și aceasta discuție pe masa privind carantina,…

- Potrivit documentului prezentat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghina, in fața comisiei de afaceri europene din Parlament, Romania va primi pentru Planul Național de Redresare și Reziliența doar 29,2 miliarde de euro, in loc de 30,5 miliarde de euro anunțate inițial de Guvern…