- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ''isi va semna singur sentinta'', ''nu va mai castiga al doilea mandat''. "Am avut…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Ioan Vida. "Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legate. Lumea nu stie ce…

- 'Cred ca nu trebuie sa vorbim despre un conflict, trebuie sa vorbim despre respectarea legii si legea trebuie sa fie aceeasi pentru toata lumea. (...) Eu am ascultat raportul intocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am si citit, nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat. Stiu ca acum…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…