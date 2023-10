Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat sambata, in timpul vizitei pe care președintele Klaus Iohannis o face in aceasta țara, ca Portugalia sprijina aderarea Romaniei la Schengen si OCDE.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat sambata ca vor fi semnate noi memorandumuri de cooperare cu Portugalia in domeniul economic. Anunțul a fost facut din Portugalia, acolo unde Iohannis face o vizita oficiala.Președintele Klaus Iohannis a spus ca „intr-un context complicat, marcat de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 6-9 octombrie 2023, o vizita de stat in Republica Portugheza, la invitația Președintelui Marcelo Rebelo de Sousa, se arata intr-un comunicat de presa. Vizita in Portugalia va debuta cu participarea Președintelui Romaniei, in calitate de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 6-9 octombrie, o vizita de stat in Portugalia, la invitația Președintelui Marcelo Rebelo de Sousa. „Vizita in Portugalia va debuta cu participarea Președintelui Romaniei, in calitate de invitat special, la reuniunea aniversara a Grupului…

- Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 și va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis la Summitul privind Ambițiile Climatice, la New York, scrie Mediafax.„Din 1990, Romania și-a redus emisiile de gaze cu efect de sera cu peste…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat importanța obiectivelor economice pe care le-a avut Summitul Inițiativei celor Trei Mari, fiind amintit rolul Statelor Unite pentru sporirea securitații.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, in fața diplomaților romani, faptul ca pentru țara noastra ramane o prioritate aderarea la spațiul Schengen, iar un alt „obiectiv major” este cel de aderare la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economica.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania va continua sa ramana de partea Ucrainei și va sprijini exporturile de cereale, așa cum a facut-o și pana acum, in pofida ieșirii Rusiei din acordurile pentru transportul de cereale pe Marea Neagra. Șeful statului a precizat ca jumatate din…