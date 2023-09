Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri la Summitul privind Ambițiile Climatice, desfașurat la sediul ONU. Șeful statului a enunțat prioritațile Romaniei in materie de protejarea climei, dar și pentru raspunsul la dezastre.

- Vom elimina treptat carbunele pana in 2030 si va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032, a spus președintele Iohannis in cadrul Summitului privind Ambitiile Climatice, cuprins in agenda Adunarii Generale a ONU. „Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 si va ecologiza complet…

- Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 și va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis la Summitul privind Ambițiile Climatice, la New York, scrie Mediafax.„Din 1990, Romania și-a redus emisiile de gaze cu efect de sera cu peste…

- Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 și va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis la Summitul privind Ambițiile Climatice, la New York.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la finalul reuniunii de la Vilnius, ca Romania si-a indeplinit obiectivele stabilite la Summitul NATO, aratand ca prin noile planuri de aparare ale Aliantei pentru orice amenintare de securitate care ar putea afecta tara noastra Alianta Nord-Atlantica…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania si-a indeplinit obiectivele stabilite la Summitul NATO de la Vilnius, aratand ca prin noile planuri de aparare ale Aliantei pentru orice amenintare de securitate care ar putea afecta tara noastra Alianta Nord-Atlantica are un raspuns pe masura.…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce joi, la Palatul Cotroceni, o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), in care se vor aborda subiecte legate de securitatea naționala și de angajamentele internaționale ale Romaniei. Ședința CSAT este programata pentru ora 17:00.Ce obiective are Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru ziua de joi, 6 iulie, de la ora 17.00, anunța miercuri Administrația Prezidențiala printr-un comunicat.Pe ordinea de zi a reuniunii de la Palatul Cotroceni figureaza doua subiecte. Unul se refera la…