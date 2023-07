Klaus Iohannis anunță că România construiește alături de Olanda hub-ul de antrenament pentru piloţii de avioane F-16 La finalul summitului NATO desfasurat la Vilnius, in Lituania, președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 12 iulie, ca apararea antiaeriana a alianței Nord-Atlantice trebuie intarita și ca țara noastra va juca un rol important in acest proces, prin hub-ul regional de antrenament pentru pilotii de F-16 care urmeaza sa fie construit in Romania, alaturi de Olanda."Am abordat noi posibilitati de cooperare in cadrul NATO si in relatie cu partenerii Aliantei, pentru a facilita dezvoltarea de capabilitati si a industriei de aparare, demersuri care favorizeaza inclusiv revitalizarea industriei de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

