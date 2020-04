Klaus Iohannis anunță că relaxarea restricțiilor ar putea fi realizată după 15 mai Șeful Statului a declarat ca, în condițiile în care numarul pacienților cu coronavirus și a deceselor scade, vor putea fi relaxate masurile de prevenție a raspândirii infectarii cu COVID-19 începând cu data de 15 mai, atunci când decretul privind starea de urgența se termina. "Este timpul sa ne gandim la ceea ce se numește un plan de relaxare, atunci când conditiile vor fi îndeplinite. Este în vigoare un decret pentru starea de urgența care se termina pe 15 mai. Dupa 15 mai, daca numarul de persoane infectate scade,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis anunța ca a semnat decretul privind prelungirea, cu alte 30 de zile, a starii de urgența in Romania, in lupta cu noul coronavirus. “Pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restricțiilor in perioada urmatoare, cum vad ca cer cu inconștiența unii politicieni, ar duce la o creștere vertiginoasa…

- Starea de urgența in Romania, prelungita cu 30 de zile. Iohannis: “Pericolul nu a trecut, iar relaxarea restrictiilor ar duce la o crestere vertiginoasa a cazurilor de infectare” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Avocatul Poporului anunta ca, inainte ca Iohannis sa dea publicitatii deceretul de prelungire a starii de urgenta, ca „va urmari ca orice restrangere a exercitiului unor drepturi sau libertati sa se faca strict in conformitate cu legile”. AP sustine ca a primit petitii…

- Avocatul Viorel Mocanu, reprezentantul legal al Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, in prezent urmarita penal de DNA sub control judiciar, reactioneaza la informațiile aparute in spațiul public cu privire la revenirea clientei sale in funcția de manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr.Constantin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat prelungirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, cu inca o luna. Primul decret, prin Post-ul Se prelungește starea de urgența pana la jumatatea lunii mai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul acestei saptamani. „Daca vorbim de starea de urgenta,…

- PMP va vota in Parlament actul asumat de presedintele Klaus Iohannis pentru ca reprezinta o revenire in fagasul constitutional si pentru ca mareste spectrul parghiilor pe care statul poate sa le foloseasca in vederea rezolvarii crizelor sanitara, economica si sociala, anunța, luni, Eugen Tomac, anunța…

- PSD, prin vocea senatorului Titus Corlatean, presedinte al Senatului, anunta ca va examina atent continutul decretului prezidential referitor la starea de urgenta, dupa publicarea acestuia, si il va aproba in Parlament doar in anumite conditii."Subliniez in termeni foarte fermi: nu este un…