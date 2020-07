Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis, despre inceperea școlii in condiții normale: ,,Ar fi foarte complicat sa avem numai școala online“ Președintele Romaniei a anunțat ca decizia definitiva cu privire la modul in care se vor deschide școlile pe 14 septembrie 2020 va fi luata saptamana viitoare. “Școala sigur…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educatiei, Monica Anisie, si alti ministri cu atributii in zona Educatiei pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea anului scolar si universitar. ‘Aceasta situatie a deschiderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educatiei, Monica Anisie, si alti ministri cu atributii in zona Educatiei pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea anului scolar si universitar. …

- Klaus Iohannis a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul si cu ministrul Educatiei referitoare la inceperea noului an scolar. Presedintele a precizat ca se ia in calcul un scenariu mixt, scoala online cu prezenta elevilor in unitatea de invatamant. "Am avut numeroase…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre noul an școlar. Președintele a spus ca „școala sigur nu va incepe in condiții normale, fiindca pandemia pana in septembrie nu va disparea”. Se pare ca „ne indreptam spre un scenariu mixt” – cu elevii la școala și cursuri online, a mai…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca saptamana viitoare va face un anunț despre inceputul anului școlar și universitar. Cel mai probabil, spune președintele, școala nu va incepe in condiții normale.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE a maștii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 23 iulie a.c., la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din localitatea Cincu, judetul Brasov, o declaratie de presa dupa participarea la ceremonia de infiintare a Comandamentului Corpului Multinational Sud Est MNC SE si la desfasurarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a spus, miercuri, in contextul epidemiei de coronavirus, ca daca romanii vor purta maști, vor pastra distanța și vor respecta igiena va fi „posibila ridicarea mai rapida a cat mai multor restricții”. „Țin sa fac unele precizari legate de evoluția epidemiei generata…