Klaus Iohannis, anunț despre creșterea prețurilor în România Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Vladimir Putin este „vinovat” de criza economica actuala, care a dus la inflație și scumpiri in toata lumea, dupa declanșarea razboiului in Ucraina. . „Inflatia este doar un factor si ca sa incep cu un raspuns simplu, am toata increderea ca Guvernul a luat si va lua in continuare masurile care se impun”, a declarat Klaus Iohannis joi, intrebat de fenomenul inflației și scumpirile tot mai mari care afecteaza populația. El a spus ca inflatia, situatia economica dificila, preturile la energie „nu au aparut fiindca cineva in Romania a lucrat prost sau… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

