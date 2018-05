Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi la un seminar ca este important ca sanatatea sa fie o prioritate pentru orice guvernare. Iohannis a participat la seminarul "Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabila: asigurarea unei vieti sanatoase si promovarea bunastarii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul seminarului „Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabila: asigurarea unei vieți sanatoase și promovarea bunastarii pentru toți la toate varstele - dialog asupra politicilor“. Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, un grup de romani care detin functii publice in tarile de resedinta, context in care a subliniat ca activitatea desfasurata de acestia reprezinta un exemplu de dedicare in slujba servirii intereselor comunitatilor, informeaza un…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, in Bulgaria, referitor la relatia dintre Palatul Cotroceni si Guvern, ca rolul presedintelui este de a veghea buna functionare a autoritatilor publice, mentionand ca nu va asista „pana dam cu oistea in gard”. Intrebat daca este pace intre palate, presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca evolutia finantelor publice este "total nesatisfacatoare", context in care a reiterat ca demisia din functie a premierului Viorica Dancila este imperioasa. "Per ansamblu, o evolutie total nesatisfacatoare a finantelor publice. Este imperioasa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca PSD "amaneteaza viitorul tarii" si este incapabil sa tina ordine in finantele publice. "Dupa deja aproape un an si jumatate de guvernare PSD (...) nu vedem nici drumuri, nici scoli, nici spitale, nimic. Pe de alta parte, lumea se intreaba totusi de unde…

- Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, a declarat marti ca noua strategie de dezvoltare durabila a Romaniei va presupune un proces de schimbare a mentalitatilor. "Am pornit anul trecut, in toamna, dezbateri publice in ceea ce priveste revizuirea Strategiei…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa comuna cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Iata ce au declarant cei doi oficiali, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Klaus Iohannis: „Domnule președinte, Am placerea sa va urez bun venit…