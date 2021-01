Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), urmare a unor declaratii pe care le-a facut referitor la un proiect de lege despre autonomia Tinutului…

- „A fost o declaratie necugetata - am spus si acolo - o greseala nefondata declaratia aceea si cred ca a facut parte din razboiul politic intre PNL si PSD. Este o declaratie regretabila, gresita si banuiesc ca doar despre acest lucru putem vorbi si despre altceva, despre o schimbare fata de minoritatile…

- ”Buna ziua, dragi romani! Jo napot kivanok, PSD! Este incredibil, dragi romani, ce se intimpla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputaților o lege prin care da autonomie larga Ținutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD! Este incredibil ce ințelegeri…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac la PSD, cu cateva zile inainte de alegerile parlamentare. Seful statului a sustinut ca regiunea Moldovei a fost lasata in urma prin "grija" guvernantilor PSD-isti. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat la deschiderea Tronsonului…

- Curtea de Apel București a respins contestațiile turcilor și chinezilor la licitația pentru tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova – Pitești, caștigata de Dorinel Umbrarescu. Instanța a menținut astfel decizia CNSC, in baza careia Guvernul și-a asumat semnarea contractului pentru ultimele doua tronsoane…

- "Inteleg ca saptamana aceasta se incearca din nou sa fie trecut prin Senat", a declarat vicepresedintele PSD Mihai Tudose, intrebat despre proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor generale. Senatul a mai incercat sa voteze acest proiect de lege, dar nu s-a intrunit cvorum.…