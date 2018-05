Stiri pe aceeasi tema

- 'Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative', a spus…

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

