Klaus Iohannis amână formarea Guvernului Președintele Klaus Iohannis a afirmat luni ca mai este nevoie de cel puțin inca o runda de consultari pentru desemnarea unui premier, intrucat nu a putut fi degajata o propunere de candidat ca urmare a discuțiilor cu partidele care au caștigat locuri in parlament. „Am avut astazi o prima runda de consultari cu formațiunile care […] The post Klaus Iohannis amana formarea Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut, luni seara, prima ieșire publica dupa alagerile parlamentare, cand PSD a obținut un numar mai mare de mandate decat partidul pe care președintele il pastorește de la Cotroceni. De la Cotroceni insa rezultatul se vede diferit: „Rezultatele arata ca nu exista un castigator…

- Președintele Klaus Iohannis a reușit sa greșeasca forma celui mai des-utilizat substantiv din aceasta pandemie. Liderul de la Cotroceni a spus “comorbitați”, in loc de “comorbiditați”, in raspunsul oferit la intrebarea unui jurnalist, au remarcat jurnaliștii de la Edupedu. Intrebat cand preconizeaza…

- Politist lovit cu mașina de un șofer care staționa neregulamentar in zona Garii Obor. Imaginile publicate de Europol arata momentul in care politistul a coborat din autospeciala, pentru a-l legitima si a lua masurile legale, iar soferul pleaca in viteza, doborandu-l pe omul legii. Sindicaliștii susțin…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Federatia SANITAS din Romania va declansa greva japoneza in toate unitatile sanitare din tara incepand cu data de miercuri, 7 octombrie, in cazul in care conducerea Guvernului nu va accepta organizarea unei intalniri de urgenta cu participarea sefului Guvernului, pentru identificarea unor solutii la…

- Judecatorii CCR s-au pronunțat joi pe sesizarea Guvernului privind legea care respinge Ordonanta de urgenta care prevede cresterea etapizata a alocatiilor copiilor și au respins solicitarea Executivului. Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern prevedea o crestere de doar 20% de la 1 septembrie, iar…