- Cancelarul german Olaf Scholz urmeaza sa ajunga vineri in SUA pentru prima sa vizita oficiala la Casa Alba de cand a inceput razboiul din Ucraina. El va discuta confidențial cu președintele Joe Biden despre sprijinirea Ucrainei in aceeași zi in care Statele Unite vor anunța un nou pachet de ajutor in…

- La acest moment Romania este obligata sa ceara, oficial, Ucrainei, sa inceteze lucrarile de adancire a canalului Bastroe, care distrug rezervația naturala a Deltei Dunarii. Crezandu-se, probabil, președintele Ucrainei, nu al Romaniei, Klaus Iohannis, a cerut politicienilor sa nu tensioneze relațiile…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri, la Conferinta de securitate de la Munchen, ca nu livrarile de arme catre Ucraina sunt cele care prelungesc razboiul, ci dimpotriva, acestea l-ar putea determina pe presedintele rus Vladimir Putin sa realizeze ca nu-si va putea atinge „obiectivul imperialist”.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat duminica Germania, la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, ca „locomotiva” franco-germana sa devina „pioniera refondarii Europei”, relateaza agentiile AFP si DPA. „Avem o imensa munca in fata noastra pentru a ne atinge obiectivul unei Europe…

- Administratia Biden era blocata intr-un impas cu Germania pe tema trimiterii de tancuri de lupta in Ucraina inainte de intalnirea-cheie a liderilor occidentali din domeniul apararii care are loc vineri in Germania, relateaza CNN . Germania a declarat ca va transfera Kievului vehicule de lupta de infanterie,…

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, anume ca si SUA sa livreze principalele lor tancuri de lupta Abrams, scrie presa germana.

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…