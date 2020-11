Klaus Iohannis: Am discutat cu liderii europeni despre închiderea graniţelor "Am avut o intalnire, care a fost dedicata evidențierii situației din țarile noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru ca fiecare stat are legisltație proprie, ceea ce in alta parte inseamna lockdown, la noi inseamna stare de alerta sau invers. Ceea ce a fost important pentru noi, important pentru mine a fost sa nu ingradim libertatea de circulație, in special circulația marfurilor pentru ca nu dorim sa omoram economia. Inchiderile granițelor a fost una dintre temele… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

