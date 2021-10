Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat azi, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare pentru solutionarea crizei politice, ca a decis ca Dacian Ciolos sa fie desemnat pentru postul de prim-ministru. ”Partidele au venit cu diferite abordari, propuneri, asa cum reprezentantii le-au prezentat…

