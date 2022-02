Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi masuri restrictive impuse de Consiliul European impotriva Rusiei. Romania și celelalte state membre UE au agreat un pachet de masuri suplimentare menite sa impuna costuri masive și severe Rusiei, pentru decizia ei de ataca Ucraina.

- Consiliul European a agreat politic, joi, un pachet de masuri restrictive suplimentare, prin care vor impune costuri masive și severe Rusiei pentru acțiunile sale, pachet agreat in stransa cooperare cu partenerii și aliații, anunța un comunicat al Președinției Romaniei. Fii la curent cu cele…

- Consiliul European a decis sanctiuni economice impotriva Rusiei si va pregati un set si pentru Belarus. Prezent la reuniunea extraordinara a consiliului, presedintee Klaus Iohannis a condamnat agresiunea rusa din Ucraina si a subliniat ca UE trebuie sa isi apere principiile si vlorile, plledand pentru…

- Uniunea Europeana (UE) va impune sancțiuni severe impotriva Rusiei pentru desfașurarea operațiunii militare in Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrel. "Uniunea Europeana va raspunde in cel mai hotarit mod posibil ...…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni masive si severe impotriva Rusiei, au transmis joi intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, care condamna in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sunat de urgenta pe presedintele SUA, Joe Biden, cerandu-i ca liderii lumii sa condamne agresiunea flagrante a președintelui Putin și sa fie alaturi de poporul Ucrainei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat vineri cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, care a avut consultari cu mai mulți lideri din NATO și ai instituțiilor Uniunii Europene pe tema tensiunilor de la granița Rusiei cu Ucraina.

- Prim-ministrul Magdalena Andersson a anuntat luni ca in Suedia se vor aplica noi masuri pentru reducerea numarului de cazuri de COVID-19, serviciile de sanatate fiind in prezent suprasolicitate, transmite Reuters. "Situatia s-a deteriorat, fara indoiala. Nivelul infectarilor in Suedia este la un…