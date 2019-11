Presedintele Klaus Iohannis a votat duminica dimineata putin dupa ora 9. “Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca și pentru mine personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania și sper sa primesc astazi confirmarea ca foarte mulți romani iși doresc același lucru. Azi The post Klaus Iohannis a votat. “Este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar si pentru mine” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .