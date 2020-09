Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vad motive pentru un lockdown, o situație in care cetațenii sa stea la domiciliu. Vedem ca numarul de infectari este in creștere. Noi putem sa stapanim epidemia daca respectam regulile. Sunt lucruri atat de simple prin care putem sa reușim sa stavilim raspandirea epidemiei", a spus Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania inregistreaza un numar liniar de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, iar ca previziunile unor specialiști care prevedeau un numar mare de cazuri nu s-au adeverit, astfel ca nu s-ar impune o noua stare de urgența, deocamdata. Klaus Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca prin masurile luate de Guvern evoluția pandemiei este „cat de cat sub control”. Intrebat daca este posibila revenirea la starea de urgența, șeful statului a spus ca activitațile „se pot desfașura cu respectarea normelor specifice”.

- Pe ordinea de zi a reuniunii, figureaza, totodata, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prelungirea starii de alerta se discuta in sedinta Comitetului National…

- Romania a intrat intr-o etapa critica a pandemiei de coronavirus. Condițiile pentru instituirea starii de urgența ar putea fi indeplinite in urmatoarele zile. Anunul facut de medicul care a avut cel mai mare succes in lupta impotriva COVID-19.

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 30.789 in Romania, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 614 noi cazuri de imbolnavire, un nou record al numarului de cazuri raportate intr-o zi, de la inceputul pandemiei. Pana miercuri erau…

- IN CRESTERE… In ultimele 24 de ore, au fost raportate 555 de cazuri noi de COVID-19 la nivel national, cel mai mare numar inregistrat in Romania de la inceputul pandemiei de coronavirus. In intervatul de timp mentionat au fost efectuate 13.147 de teste. Recordul negativ din ultimele 24 de ore l-a depasit…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența s-a declarat ingrijorat de situația in care ne aflam in acest moment, cu un numar mare de infectați. Intrebat daca vom ajunge din nou la o stare de urgența, Raed Arafat a explicat ca deocamdata nu se pronunța. „La un moment este posibil sa trebuiasca…