Klaus Iohannis a vorbit despre căminele groazei. „E o rușine națională” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre situația revoltatoare din caminele groazei. Șeful statului a transmis ca este o rușine naționala ceea ce s-a intamplat și masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina. „Chestiunea cu azilele groazei este una foarte complicata. E o rușine naționala! Masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina. E evident ca aici sunt mulți vinovați. Dar nu toți pot fi incadrați la fel. Sunt cei care i-au supus la rele tratamente pe acei oameni. E foarte problematic. Trebuie sancționate conform legii. Dar mai sunt și alții…… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu privire la problemele din azile, ca situatia este o rusine nationalaldquo;.De asemenea, seful statului a subliniat ca masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina., conform Agerpres.roChestiunea cu asa cum s au numit azilele groazei…

- "Chestiunea cu azilele groazei este una foarte complicata. Cred ca este o rușine naționala. Masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina. Este evident ca sunt multi vinovati, dar nu toți pot fi incadrați la fel.Este foarte problematic și aceste persoane trebuie identificate si sancționate…

- Klaus Iohannis a catalogat scandalul privind azilele groazei drept o rusine nationala, mentionand ca cei vinovati trebuie sa raspunda. Seful statului a evitat sa spuna daca Gabriela Firea, Florentin Pandele si Marius Budai ar trebui sa demisioneze.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la ceea ce s-a intamplat in „azilele groazei”, ca „este o rusine nationala”. El a mai spus ca raul trebuie taiat de la radacina si a adaugat ca „vinovati sunt toti cei care au stiut si nu au facut nimic, nu au sesizat, nu au intervenit”. „Chestiunea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 11 iulie, ca ceea ce s-a petrecut cu azilele groazei „este o rușine naționala” și a precizat ca nu știe cine este vinovatul politic, insa „sper ca cei in poziții sa ia masuri politice sa aiba curajul sa o faca”.„Chestiunea cu asa numitele azilele groazei…

- E o rușine naționala, transmite președintele Romaniei, in cazul azilelor in care oamenii in varsta erau torturați.„Chestiunea cu azilele groazei este una foarte complicata. E o rușine naționala! CITESTE SI BREAKING NEWS Klaus Iohannis, mesaj pentru Ucraina de la summitul de la Vilnius: 'Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa sambata la ceremonia incoronarii Majestatii Sale Regele Charles al III-lea si a Reginei Camilla, la Westminster Abbey. Șeful statului a publicat și o fotografie in care apare alaturi de soția sa. „In aceasta dimineata, inainte de Ceremonia incoronarii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat astazi la Constanta, ca exista discutii in sensul alegerilor comasate de anul viitor. Seful statului a precizat ca nu este posibil ca alegerile parlamentare sa fie aduse mai aproape, insa este posibil sa fie amanate localele."Comasarea alegerilor se…