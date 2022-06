Klaus Iohannis a urat la multi ani tuturor copiilor, de 1 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 13 mai 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, precum și pentru modificarea și completarea unor…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 mai 2022, urmatoarele decrete:

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 3 mai 2022, decretele de numire in funcție a judecatorilor și a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate in perioada noiembrie 2021 – aprilie 2022.

- Nicolae Ciuca recunoaște ca preturile din piețe nu sunt la indemana oricui: ,,Sunt si anumite exagerari in tot ceea ce inseamna fixarea preturilor.” Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Oradea, intrebat daca s-a pregatit pentru sarbatoarea Pastelui , ca toate pregatirile le face sotia sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa la consultarile principalilor lideri internaționali, organizate de președintele SUA, Joe Biden. Discuțiile se poarta in ziua de marți, 19 aprilie, incepand cu ora 16.45 (ora Bucureștiului), a anunțat partea romana. Principala tema abordata va fi, cu siguranța,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis marți, 12 aprilie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale,…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 24-25 martie 2022, la reuniunea Consiliului European, care s-a desfașurat la Bruxelles. Pentru prima data, Iohannis prezinta un raport detaliat, cum nu a mai oferit niciodata de cand este președinte.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis joi, 3 martie 2022, decorarea post-mortem a celor opt militari care și-au pierdut viața in urma accidentelor aviatice care au avut loc in județul Constanța in seara zilei de 2 martie.