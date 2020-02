Klaus Iohannis a transmis condoleanţe: "Condamn cu fermitate atacurile violente" "Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful statului, joi, pe Twitter. Noua persoane au fost ucise si alte cateva ranite, in atacuri armate efectuate miercuri de un tragator in doua baruri din orasul german Hanau, relateaza BBC. Suspectul a fost gasit ulterior mort in locuinta sa, alaturi de corpul unei alte persoane, potrivit politiei, care a precizat ca aparent nu ar exista alti atacatori. Investigatia este inca in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. "Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau."Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. ‘Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania‘, a scris seful statului,…

- UPDATE ora 9:20 - Bilanțul morților a crescut la 11, intre care și suspectul, plus o alta persoana, ale caror cadavre au fost gasite in aceasta dimineața, in locuința presupusului atacator. UPDATE ora 8:40 - In locuința atacatorului a mai fost gasita o persoana decedata. Autoritațile presupun ca tot…

- Agentia germana de stiri dpa scrie ca 11 persoane au murit in urma unui atac, dar nu se stie daca bilantul include si cele doua trupuri din casa suspectului.. Politia a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orasul Hanau situat in apropiere de Frankfurt.…

- Noua persoane au murit și alte cateva au fost grav ranite miercuri noaptea in orașul Hanau, din apropierea Frankfurtului, in doua atacuri armate, anunța Mediafax. Principalul suspect al atacurilor a fost gasit mort in locuința sa. Poliția din Hanau a anunțat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii…

- Principalul suspect al atacurilor a fost gasit mort in locuinta sa. Politia din Hanau a anuntat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii l-au gasit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat in locuinta sa din oras. Alaturi de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informatii.…

- Atacul Iranului cu rachete asupra a doua baze militare americane din Irak "ar putea duce la deteriorarea grava a situatiei de securitate din regiune", arata un mesaj de pe pagina de Twitter a Ministerului Afacerilor Externe (MAE). "Atacurile cu racheta ale Iranului asupra bazelor militare americane…