- UPDATE Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect de buget, in care trebuie sa explice motivatiile pentru taierile bugetare in zona securitatii nationale, in conditiile unei rectificari bugetare puternic pozitive, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. El a…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu s-a putut obtine consens in CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetare si, prin urmare, intrucat considera ca este necesara rectificarea bugetara, a suspendat sedinta Consiliului, pentru a da timp Guvernului sa elaboreze un…

- Astazi se reuneste Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la cererea presedintelui Klaus Iohannis. Cea mai importanta discutie va fi pe seama propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru acest an.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste marti, sedinta fiind convocata de catre presedintele Klaus Iohannis dupa ce Guvernul i-a solicitat convocarea in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, marti la ora ora 13.00, in sedinta, pe ordinea de zi fiind inscrisa analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste marti, sedinta fiind convocata de catre presedintele Klaus Iohannis dupa ce Guvernul i-a solicitat convocarea in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.

- Administratia Prezidentiala anunta ca a fost convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru avizarea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale. Sedinta este convocata abia pentru 4 septembrie, desi Guvernul dosarea sa faca rectificarea in aceasta saptamana sau cel tarziu saptamana…

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte…