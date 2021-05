Klaus Iohannis a semnat! L-a mutat pe George Maior din SUA!

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver."Am vorbit despre necesitatea de a avea mai multe investitii americane in…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, si George Maior, propus ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, se numara printre cei sase candidati la conducerea unor misiuni diplomatice ale tarii noastre in strainatate care vor fi audiati, miercuri, in Comisiile parlamentare…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut duminica, 4 aprilie 2021, la Amman, consultari cu ministrul iordanian al afacerilor externe și expatriaților Ayman Safadi, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Regatul Hașemit al Iordaniei. Subiectele centrale ale convorbirilor cu omologul…

- Romania si Iordania au semnat duminica Tratatul privind extradarea, precum si Memorandumul de Intelegere privind cooperarea intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Regatul Hasemit al Iordaniei, anunța Ministerul de Externe intr-un comunicat.

- Intr-o postare pe Facebook, politologul american de origine romana critica vehement posibila numire a consilierului prezidențial Andrei Muraru in postul de ambasador al Romaniei la Washington descriind-o ca pe o gafa a lui Iohannis. Nici președintele nu scapa de critici. Istoricul Marius Oprea il ataca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat azi mai multe decrete de rechemare in țara de la post a mai multor ambasadori. Printre cei chemați sunt și George Maior, ambasadorul in SUA și Emil Hurezeanu, ambasador in Germania. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 22 februarie…