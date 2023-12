Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai mare potential solar din sud-estul Europei, studiile aratand ca ar putea exploata pana la 18-20 de gigawati de putere solara, a declarat duminica ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Studiu dupa studiu demonstreaza ca am putea exploata pana la 18, poate 20 de gigawati de putere…

- Parada de Ziua Naționala a Romaniei a inceput. Klaus Iohannis a ajuns la marele eveniment de 1 decembrie, alaturi de ceilalți oficiali ai țarii. Președintele Romaniei a declarat programul recepției din acest an, pentru a ajunge in Dubai.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, 23 noiembrie, ca și PSD va vota pentru ridicarea imunitații senatorului Florin Cițu, dupa ce DNA a cerut acest lucru in dosarul privind achiziția de vaccinuri anti-COVID, și a atras atenția ca acest dosar nu este singura afacere facuta in pandemie, iar…

- Klaus Iohannis și soția lui, Carmen Iohannis au ajuns in Kenya, in aceasta dimineața. Președintele Romaniei desfașoara, in perioada 14-23 noiembrie 2023, o serie de vizite in Africa, printre care vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca in perioada imediat urmatoare, va prezenta Guvernului o ordonanța prin care va stabili clar care sunt restricțiile și constrangerile pe care trebuie sa le aiba un funcționar care lucreaza cu fonduri europene și guvernamentale, mai ales…

- Primarul USR al Timisoarei, Dominic Fritz , critica aspru ordonanta de urgenta a Guvernului privind masurile fiscale, afirmand ca aceasta reprezinta un atac brutal asupra autonomiei locale, atat fiscale, cat si financiare. ”Ordonanta de urgenta care tocmai a fost votata de Guvern este un atac brutal…

- “Este esential ca pachetul de masuri fiscal bugetare a trecut de Curtea Constitutionala si se poate aplica. Acum trebuie sa programam urgent intalniri cu patronate si sindicate ca sa stabilim impreuna cuantumul necesar cresterii salariului minim din constructii si agricultura, astfel incat prin plata…