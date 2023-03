Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Executivul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si cel al Republicii Moldova privind controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei de stat Albita – Leuseni, pe sensul de intrare in Romania. Acordul a fost semnat pe 9…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-un memorandum, demararea negocierii unui acord de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 60 de milioane de euro, pentru sustinerea proiectului privind prevenirea si reducerea poluarii din spatiul rural,…

- Consolidarea școlilor, a spitalelor și a celorlalte cladiri publice este prioritara pentru Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a facut aceasta declarație in cadrul primei ședințe a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic. El i-a recomandat ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, sa monitorizeze…

- In urma cu 26 de ani, Romania s-a imprumut cu 350.000.000 de dolari de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru relansarea agriculturii, iar odata cu banii virați, Guvernul din acea perioada a fost obligat sa respecte niște angajamente care au produs exact contrariul…

- Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 a fost oficial prelungit pana la data de 31 martie 2023. Ca noutate, avem o serie de prevederi noi cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Astfel, se extinde pachetul minimal de servicii care se acorda in asistenta medicala primara persoanelor care nu…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca aplicarea actualului Contract-cadru a fost prelungita pana in primavara anului viitor. ”Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit pana la data de 31…

- Cea mai mare parte a inaltilor oficiali care vor participa, sambata, la semnarea Acordului intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, Ungaria si Romania privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi au ajuns deja in Romania, fiind intampinati la aeroport…