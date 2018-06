Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada cu o stea Ion Burlui din Ministerul Afacerilor Interne, incepand cu data de 30 iunie.

Ion Burlui este sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava din 1 februarie 2014. Ion Burlui a mai condus ISU Suceava din toamna lui 2009 si pana in vara anului 2013, cand a fost numit sef al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). El a demisionat de la conducerea IGSU ca urmare a interventiei in cazul accidentului aviatic produs in ianuarie…